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El principal fraude en rebajas, falsear precios para hacer creer que los descuentos son mayores

FACUA demanda a las autoridades de Consumo que cambien sus protocolos de inspección para poder detectar y sancionar estas graves irregularidades.

FACUA.org
España-01/07/2010
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FACUA-Consumidores en Acción advierte que el principal fraude en las rebajas consiste en falsear los precios originales de los productos, hinchándolos, para hacer creer que los descuentos aplicados son mayores que los reales.

Esta práctica, que llevan a cabo algunos e

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