El sindicato de maquinistas desconvoca las huelgas previstas en Renfe para los días 12 y 15 de septiembre
Las dos principales reivindicaciones de Semaf son establecer una edad máxima para el ejercicio de la profesión y consolidar un sistema eficaz que permita la incorporación automática de nuevos conductores.
Europa Press
España-09/09/2014
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El sindicato de maquinistas ferroviarios Semaf ha decidido desconvocar las dos jornadas de huelga en Renfe que tenía previstas para los próximos días 12 y 15 de septiembre, según informó ayer en un comunicado.
Semaf ha explicado que durante todo el doming