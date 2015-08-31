Más noticiasPodría constituir censura previa

El Supremo autoriza a los ciudadanos a grabar las sesiones de los plenos municipales

Los magistrados del alto tribunal se pronuncian de este modo sobre una norma del Ayuntamiento canario de Mogán.

Europa Press
España-31/08/2015
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado que se prohíba grabar al público las sesiones de los plenos municipales al considerar que impedir a los asistentes registrarlas podría constituir una censura previa.

Los magistrados del alto tri

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