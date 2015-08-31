El Supremo autoriza a los ciudadanos a grabar las sesiones de los plenos municipales
Los magistrados del alto tribunal se pronuncian de este modo sobre una norma del Ayuntamiento canario de Mogán.
Europa Press
España-31/08/2015
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La resolución avala que las sesiones plenarias de los ayuntamientos deben ser públicas y que no puede restringirse el derecho de la ciudadanía a su directo e inmediato conocimiento. | Imagen: flickr.com/ayuntamientomalaga (CC BY-NC-ND 2.0)
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado que se prohíba grabar al público las sesiones de los plenos municipales al considerar que impedir a los asistentes registrarlas podría constituir una censura previa.
Los magistrados del alto tri