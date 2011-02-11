El Supremo desestima el recurso de los controladores contra el decreto del estado de alarma
Considera que carece de jurisdicción para tramitarlo, ya que la decisión del Gobierno estaba avalada por la Constitución Española y fue ratificada por el pleno del Congreso de los Diputados.
FACUA.org
España-11/02/2011
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El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso administrativo presentado por la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) contra el Real Decreto 1673/2010 por el que se decretó el estado de alarma el pasado 4 de diciembre, según el auto dictado el pasado