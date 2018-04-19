El TC declara inconstitucional la expropiación de pisos vacíos a bancos de la ley 'antidesahucios' andaluza
La Ley de la Función Social de la Vivienda de Andalucía fue aprobada en el año 2013 por el gobierno de coalición entre PSOE e Izquierda Unida.
Europa Press
España-19/04/2018
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El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) declara inconstitucional la disposición adicional primera de la ley 'antidesahucios' andaluza. | Imagen: Tribunal Constitucional.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional la disposición adicional primera de la Ley 4/2013 de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda en Andalucía, la denominada ley antidesahucios, que contemplaba la posibilida