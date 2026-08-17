FACUA Extremadura insta al Ayuntamiento de Badajoz a revisar la infraestructura del suministro de agua para acabar con los reiterados cortes
La asociación exige una intervención integral y no reparaciones puntuales tras las últimas interrupciones de suministro sufridas en las barriadas de Cerro Gordo, La Pilara y San Fernando.
FACUA.org
Extremadura-17/08/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Extremadura se ha dirigido al Ayuntamiento de Badajoz para instarle a que revise de forma estructural la infraestructura del suministro de agua en las distintas barriadas de la ciudad que garantice la prestación del servicio en las condiciones de calidad exigible