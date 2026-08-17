Nuestras acciones

FACUA Extremadura insta al Ayuntamiento de Badajoz a revisar la infraestructura del suministro de agua para acabar con los reiterados cortes

La asociación exige una intervención integral y no reparaciones puntuales tras las últimas interrupciones de suministro sufridas en las barriadas de Cerro Gordo, La Pilara y San Fernando.

FACUA.org
Extremadura-17/08/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Extremadura se ha dirigido al Ayuntamiento de Badajoz para instarle a que revise de forma estructural la infraestructura del suministro de agua en las distintas barriadas de la ciudad que garantice la prestación del servicio en las condiciones de calidad exigible

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos