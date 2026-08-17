El precio de la luz se dispara en agosto: la factura del usuario medio va camino de superar los 100 euros por primera vez en cuatro años
FACUA insiste en reclamar cambios regulatorios de calado al Gobierno para acabar con los desproporcionados márgenes que hay en el sector de la generación eléctrica.
FACUA.org
España-17/08/2026
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El precio de la luz se está disparando en el mes de agosto y la factura del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) va camino de superar los 100 euros por primera vez en cuatro años. Así lo pone de manifiesto el análisis de FACUA-Consumidores en Acción, que ad