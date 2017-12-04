Ellas a la cocina y ellos a arreglar cosas y ser superhéroes: así es el catálogo sexista de TEDi
FACUA denuncia que la cadena comercial alemana ha publicado un muestrario que perpetúa los estereotipos de género entre niñas y niños.
FACUA.org
España-04/12/2017
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Catálogo de TEDi.
FACUA-Consumidores en Acción lamenta que la cadena comercial alemana TEDi reproduzca los roles de género en uno de sus últimos catálogos publicitarios. En él, se observa a una niña figurando que hace de comer sobre una funda que tiene dibujada una cocina