FACUA advierte a los afectados por el cierre de NL College que la empresa sigue operando con un nuevo nombre
La mercantil se denomina ahora Borea Spanish School SL y tiene su sede social en la calle Rodríguez San Pedro de Madrid.
FACUA.org
España-20/10/2025
FACUA-Consumidores en Acción advierte a los estudiantes afectados por el cierre de la academia de idiomas NL College de que la empresa ha cambiado su denominación social para poder seguir operando bajo otro nombre.
El Boletín Oficial del Registro Mercantil del 18 de septiembre de 2025