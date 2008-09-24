FACUA alerta de la orden de retirada del mercado de tres modelos de biberones al detectarse riesgo de asfixia
Los análisis concluyeron que las tetinas pueden romperse o desprenderse con facilidad. Otros tres modelos han entrado en la red de alerta europea por niveles excesivos de ftalatos.
FACUA.org
España-24/09/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción alerta sobre la orden de retirada del mercado de tres modelos de biberones debido a que los análisis realizados por las autoridades de Consumo andaluzas han detectado que sus tetinas pueden romperse o desprenderse con facilidad, implicando riesgo de asfi