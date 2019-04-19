FACUA alerta de la presencia de alérgenos no declarados en la ensalada de cangrejos marca Mendavia
Se encuentran afectados todos los lotes del producto en su formato de envase de vidrio de 320 gramos.
FACUA.org
España-19/04/2019
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de la presencia de alérgenos (huevo, gluten, soja, pescado y crustáceos) no declarados en el etiquetado de la ensalada de cangrejo de la marca Mendavia. Se encuentran afectados todos los lotes de este producto.
La Agencia Espa&ntil