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FACUA alerta de la retirada de la bicicleta Sladda de Ikea por un defecto en la correa de transmisión

Según ha informado la compañía, la correa podría romperse y provocar una caída. Ha aconsejado a los usuarios que ya posean una de estas bicicletas que se abstengan de utilizarla y acudan a devolverla.

FACUA.org
España-25/05/2018
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada de la bicicleta Sladda de IKEA y todos sus accesorios. Según ha informado la compañía sueca, existe un defecto en la correa de transmisión que podría provocar su rotura y, por tanto, la caída de lo

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