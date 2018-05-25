FACUA alerta de la retirada de la bicicleta Sladda de Ikea por un defecto en la correa de transmisión
Según ha informado la compañía, la correa podría romperse y provocar una caída. Ha aconsejado a los usuarios que ya posean una de estas bicicletas que se abstengan de utilizarla y acudan a devolverla.
FACUA.org
España-25/05/2018
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