FACUA alerta del cierre de la academia de idiomas NL College, con sedes en Madrid y Barcelona

La asociación recomienda a los estudiantes que, en caso de que tengan cursos pagados y finalmente no los fueran a recibir, formulen una reclamación contra la empresa para exigir el reembolso del dinero.

FACUA.org
Cataluña-14/08/2025

FACUA-Consumidores en Acción alerta del cierre definitivo de la academia de idiomas NL College, e informa a las personas afectadas de que tienen derecho recuperar la totalidad o parte del dinero de los cursos pagados en caso de que finalmente no fueran a recibirlos.

La asociación ha po

