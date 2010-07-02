FACUA alerta del desconcierto entre los usuarios por la aplicación del nuevo IVA en facturas de suministros
Critica que el Gobierno no haya emprendido las medidas informativas necesarias hacia los consumidores.
FACUA.org
España-02/07/2010
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FACUA-Consumidores en Acción está recibiendo una avalancha de consultas de usuarios desconcertados ante la aplicación del nuevo IVA vigente desde el 1 de julio en facturas de suministros prestados en meses anteriores.
La asociación critica que el Gobierno no ha