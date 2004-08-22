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FACUA alerta que todas las líneas 800 siguen siendo accesibles ya que la desconexión que ha entrado en vigor afecta a numeraciones que no existían

La Federación demanda que la medida afecte a todas las líneas de tarificación adicional independientemente de su precio, además de un control real y efectivo del sector por parte del Gobierno.

FACUA.org
España-22/08/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) alerta que todas las líneas 803, 806 y 807 (sustitutas, junto a las líneas 907 de acceso a Internet, de los 906) siguen siendo accesibles desde cualquier teléfono fijo o móvil ya que la obligación de

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