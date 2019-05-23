FACUA Almería imparte una charla sobre consumo responsable a alumnos del colegio SEK Alborán
La asociación traslada a los estudiantes aspectos de interés sobre el ahorro de energía, el reciclaje y el valor del agua, entre otros.
FACUA.org
Almería-23/05/2019
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FACUA Almería ha impartido una charla sobre consumo responsable a alumnos del Colegio Internacional SEK Alborán de Almerimar en la sede de la asociación. El encuentro ha tenido lugar este lunes 20 de mayo en la sede de la asociación.
Manuel García