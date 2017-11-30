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FACUA Almería imparte varias charlas sobre servicios bancarios y comisiones en cuentas corrientes

Se han desarrollado en las localidades de Benahadux, Alhama de Almería y Pechina.

FACUA.org
Almería-30/11/2017
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FACUA Almería ha impartido charlas sobre servicios bancarios y comisiones en cuentas corrientes en tres municipios de la provincia de Almería.

Estas actividades han sido subvencionadas por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Las charlas se ha

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