FACUA Andalucía, CCOO, UGT y Al-Andalus advierten de los peligros de una desregulación comercial total
Las organizaciones denuncian que precariza el empleo y pone en riesgo al pequeño comercio y los derechos de los consumidores.
FACUA.org
Andalucía-15/05/2019
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De izquierda a derecha, Jordi Castilla, directivo de FACUA Andalucía, Antonio Cardeña, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT-A, Rafael Rodríguez, secretario de Cohesión Territorial y Sostenibilidad de CCOO de Andalucía, e Iñigo Vicente, secretario general de la Federación de Servicios de CCOO-A. | Imagen: CCOO Andalucía.
FACUA Andalucía, CCOO, UGT y Al-Andalus advierten del peligro que supone la total desregulación comercial, que perjudica la calidad del empleo y pone en riesgo al pequeño comercio y los derechos de los consumidores. Las organizaciones han presentado este miércoles 15 d