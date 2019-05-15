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FACUA Andalucía, CCOO, UGT y Al-Andalus advierten de los peligros de una desregulación comercial total

Las organizaciones denuncian que precariza el empleo y pone en riesgo al pequeño comercio y los derechos de los consumidores.

FACUA.org
Andalucía-15/05/2019
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FACUA Andalucía, CCOO, UGT y Al-Andalus advierten del peligro que supone la total desregulación comercial, que perjudica la calidad del empleo y pone en riesgo al pequeño comercio y los derechos de los consumidores. Las organizaciones han presentado este miércoles 15 d

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