FACUA Andalucía, CCOO, UGT y Al-Andalus advierten de los peligros de una desregulación comercial total

De izquierda a derecha, Jordi Castilla, directivo de FACUA Andalucía, Antonio Cardeña, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT-A, Rafael Rodríguez, secretario de Cohesión Territorial y Sostenibilidad de CCOO de Andalucía, e Iñigo Vicente, secretario general de la Federación de Servicios de CCOO-A. | Imagen: CCOO Andalucía.