FACUA Andalucía exige a la Junta que aclare por qué demoró la activación del plan de evacuación ante los incendios en Los Gallardos
Un informe de la Guardia Civil revela que la fase de Emergencia 1 no se activó hasta tres horas después de los primeros desalojos, cuando 50 vecinos ya habían abandonado sus casas ante el avance del fuego.
FACUA.org
Almería-24/07/2026
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FACUA Andalucía se ha dirigido a la Junta para pedirle que aclare por qué demoró la activación del plan de evacuación ante los incendios en Los Gallardos (Almería) hasta tres horas después de que comenzaran a marcharse de sus casas los primeros vecinos.