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FACUA Cádiz alerta del cierre sin previo aviso de la tienda de artículos para niños Pekebebe

Los clientes denuncian que esta empresa jerezana no les ha entregado los artículos adquiridos a pesar de haberlos pagado total o parcialmente.

FACUA.org
Cádiz-30/08/2019
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FACUA Cádiz alerta del cierre sin previo aviso de la tienda especializada en la venta de productos para niños Pekebebe, que ejercía su actividad en un establecimiento comercial situado en la Avenida de Arcos de Jerez de la Frontera y a través de internet.

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