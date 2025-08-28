FACUA Cádiz organiza dos talleres online sobre la presentación y tramitación de las hojas de reclamaciones en Andalucía
La asociación recuerda que todas las empresas o profesionales que comercialicen bienes o presten servicios están obligados a facilitar este documento a los consumidores que lo soliciten.
FACUA.org
Cádiz-28/08/2025
FACUA Cádiz impartirá los días 2 y 3 de septiembre dos talleres online donde informará a los consumidores sobre las Hojas de Quejas y Reclamaciones de la Junta de Andalucía y otras opciones de las que disponen para ejercer su derecho a presentar una reclamación ante una empresa.