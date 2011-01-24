FACUA Cádiz y la Asociación de Autoescuelas del Campo de Gibraltar firman un acuerdo de colaboración
Se constituirá una comisión para resolver las controversias entre usuarios y empresa.
FACUA.org
Cádiz-24/01/2011
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA y la Asociación Comarcal de Autoescuelas del Campo de Gibraltar (ACACG) han suscrito un acuerdo de colaboración con la finalidad de mejorar este servicio y de canalizar las relaciones entre los usuarios y l