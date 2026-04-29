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FACUA Comunidad Valenciana celebra su 17ª Asamblea General de Socios

Se ha aprobado la memoria y las cuentas de 2025, así como el presupuesto y el plan de actividades para 2026.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-29/04/2026

FACUA Comunidad Valenciana celebró este martes 28 de abril su 17ª Asamblea General de Socios. En el acto se dieron cita un total de 12 delegados: nueve de la provincia de Valencia, uno de la de Castellón y dos de la de Alicante.

En dicha asamblea se aprobó el Programa de Actividades y

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