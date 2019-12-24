FACUA considera inaceptable que el Gobierno oculte a los miembros de la Comisión de Propiedad Intelectual
El Ejecutivo ha incumplido la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que le instaba a entregar a 'Maldita.es' el listado de las personas que forman parte de este organismo.
FACUA.org
España-24/12/2019
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