Retiran del mercado colonias Yodeyma Kids por contener el alérgeno alcohol bencílico en cantidades superiores a las permitidas
En varios lotes y formatos del producto aparece en niveles superiores al 0,001% sin que figure en la lista de ingredientes del etiquetado.
FACUA.org
España-14/04/2026
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de varios lotes en diferentes formatos del producto cosmético Yodeyma Kids por presencia del alérgeno alcohol bencílico en una concentración superior