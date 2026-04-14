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Retiran del mercado colonias Yodeyma Kids por contener el alérgeno alcohol bencílico en cantidades superiores a las permitidas

En varios lotes y formatos del producto aparece en niveles superiores al 0,001% sin que figure en la lista de ingredientes del etiquetado.

FACUA.org
España-14/04/2026

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de varios lotes en diferentes formatos del producto cosmético Yodeyma Kids por presencia del alérgeno alcohol bencílico en una concentración superior

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