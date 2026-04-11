VOLVEMOS A LA CASILLA DE SALIDA | Episodio 113 de En Ocasiones Veo Fraudes
Damos a conocer las ganadoras del premio a La Peor Empresa del Año 2025, explicamos el dinero de subvenciones devuelto por Adicae y OCU en los últimos años por irregularidades en su justificación, y alertamos sobre los principales abusos y fraudes que se cometen en los festivales.
FACUA.org
España-11/04/2026
Este sábado 11 de abril lanzamos el episodio 113 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:
– YouTube