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VOLVEMOS A LA CASILLA DE SALIDA | Episodio 113 de En Ocasiones Veo Fraudes

Damos a conocer las ganadoras del premio a La Peor Empresa del Año 2025, explicamos el dinero de subvenciones devuelto por Adicae y OCU en los últimos años por irregularidades en su justificación, y alertamos sobre los principales abusos y fraudes que se cometen en los festivales.

FACUA.org
España-11/04/2026

Este sábado 11 de abril lanzamos el episodio 113 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.

Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:

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