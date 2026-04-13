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FACUA Euskadi insta a que se solucionen los problemas con la recogida de cartón en una veintena de municipios alaveses

Las localidades se quejan del deterioro del servicio desde que cambió la concesión del servicio.

FACUA.org
Euskadi-13/04/2026

FACUA Euskadi se ha dirigido a la Diputación Foral de Álava para instarle a que lleve a cabo las medidas que sean necesarias para solucionar los problemas que están sufriendo una veintena de municipios de la provincia con la recogida del cartón.

La asociación ha tenido conocimiento de

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