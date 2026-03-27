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FACUA Andalucía considera inaceptable la falta de diligencia de la Junta para restablecer su sistema informático

La federación le insta a adoptar medidas para prevenir y evitar que situaciones similares puedan repetirse en el futuro.

FACUA.org
Andalucía-27/03/2026

FACUA Andalucía considera inaceptable la inoperancia de la Junta de Andalucía para restablecer su sistema informático y la falta de respuesta sobre qué ha fallado en una incidencia que, casi dos días después, aún persiste en algunos procedimientos telemáticos.

La caída de los servicio

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