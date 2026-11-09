FACUA Córdoba alerta de los riesgos de comprar billetes de Volotea para volar a Madrid
La asociación recuerda que la aerolínea sigue negociando con sus acreedores para evitar la quiebra y pide al Ayuntamiento que tenga en cuenta su situación financiera.
FACUA.org
Córdoba-09/11/2026
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