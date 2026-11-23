FACUA Euskadi reclama que se solventen los problemas ocurridos en la autopista AP-68 tras el fin de la concesión privada
Diferentes usuarios están denunciando retenciones y colas de vehículos en determinados puntos de la vía, así como problemas con el dispositivo VIA-T y las matrículas.
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Euskadi-23/11/2026
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Peaje de la AP-68. | Imagen: Diputación de Bizkaia.
FACUA Euskadi se ha dirigido al Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco para reclamar que tomen las medidas que sean necesarias para solventar los problemas ocurridos en la autopista AP-68 tras el fin de la concesión privada.