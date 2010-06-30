Nuestras accionesSubida del IVA

FACUA critica que el Gobierno da un golpe al poder adquisitivo de los ciudadanos en lugar de tomar medidas con los responsables de la crisis

Espera que Competencia esté atenta a posibles pactos en diferentes sectores empresariales que pudieran provocar subidas de precios abusivas.

FACUA.org
España-30/06/2010
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FACUA-Consumidores en Acción lamenta que con la reforma del IVA que entra en vigor el 1 de julio, el Gobierno da un golpe el poder adquisitivo de los ciudadanos en lugar de tomar las medidas necesarias con los principales responsables de la crisis, entre ellos el sector financiero.

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