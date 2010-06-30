FACUA critica que el Gobierno da un golpe al poder adquisitivo de los ciudadanos en lugar de tomar medidas con los responsables de la crisis
Espera que Competencia esté atenta a posibles pactos en diferentes sectores empresariales que pudieran provocar subidas de precios abusivas.
FACUA.org
España-30/06/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción lamenta que con la reforma del IVA que entra en vigor el 1 de julio, el Gobierno da un golpe el poder adquisitivo de los ciudadanos en lugar de tomar las medidas necesarias con los principales responsables de la crisis, entre ellos el sector financiero.