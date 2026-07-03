FACUA CV se suma a un manifiesto contra la exclusión de las personas migrantes en la sanidad valenciana
La asociación suscribe el comunicado de Odusalud y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en defensa del derecho a la ciudadanía sanitaria universal.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-03/07/2026
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FACUA Comunidad Valenciana se adhiere al posicionamiento conjunto suscrito por el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana (Odusalud), que agrupa a más de 80 entidades sociales y sanitarias, y la Plataforma de Defensa de la Sanidad Públi