FACUA denuncia a ITV de Levante por tener una línea 902 para la atención a los usuarios
La asociación pide a Consumo de Valencia que sancione a la empresa, ya que el uso de teléfonos de alto coste para dicha atención vulnera la legislación estatal y europea.
FACUA.org
España-27/08/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Levante, con sede social en Valencia, por el uso de una línea 902, en este caso el teléfono 902 54 11 60, en su servicio de atención a los usuarios que necesit