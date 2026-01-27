FACUA denuncia a La Falange por vender artículos en su página web bajo la apariencia de donativos
La asociación pide a Consumo que le abra expediente sancionador ya que se trataría de transacciones comerciales encubiertas.
FACUA.org
España-27/01/2026
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a La Falange ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por disfrazar como «donativos» la venta de productos a través de su página web y no informar sobre el derecho de desistimiento.