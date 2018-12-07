FACUA denuncia a Seat por un fallo de seguridad en los cinturones de los modelos Ibiza y Arona
La asociación ha instado a la paralización de la venta de los vehículos hasta que se subsane el problema. La empresa alertó del error indicando a los usuarios que se abstuvieran de usar el cinturón.
FACUA.org
España-07/12/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Seat ante la Agència Catalana del Consum por la existencia de un grave fallo en los cinturones de seguridad traseros de los modelos Ibiza y Arona, que la empresa sólo se ha ofrecido a reparar de forma temporal y sin proponer ningun