24% de subida: el usuario medio pagará 15 euros más por la factura de la luz de mayo, según el análisis de FACUA
A la subida de 4,30 euros antes de impuestos se le añadirá el incremento del IVA, que vuelve al 21%, y del Impuesto Especial de la Electricidad, que se sitúa de nuevo en el 5,11%.
FACUA.org
España-01/06/2026
La subida mensual unida al fin de la rebaja del IVA y del Impuesto Especial a la Electricidad provocará que el usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) pague casi 15 euros más por la factura de la luz de mayo. Así lo revela el análisis realizado por FACUA-Consu