Nuestras acciones

24% de subida: el usuario medio pagará 15 euros más por la factura de la luz de mayo, según el análisis de FACUA

A la subida de 4,30 euros antes de impuestos se le añadirá el incremento del IVA, que vuelve al 21%, y del Impuesto Especial de la Electricidad, que se sitúa de nuevo en el 5,11%.

FACUA.org
España-01/06/2026

La subida mensual unida al fin de la rebaja del IVA y del Impuesto Especial a la Electricidad provocará que el usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) pague casi 15 euros más por la factura de la luz de mayo. Así lo revela el análisis realizado por FACUA-Consu

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos