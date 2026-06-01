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FACUA Cádiz identifica las ferias de la provincia donde el Seprona detectó alimentos en mal estado en 2025

Se trata de las ferias de Jerez dela Frontera, Chiclana, Chipiona, La Línea de la Concepción, rota y Sanlúcar de Barrameda, donde se detectaron hasta 150 infracciones.

FACUA.org
Cádiz-01/06/2026

FACUA Cádiz ha logrado finalmente romper la opacidad institucional y acceder a la información sobre las infracciones alimentarias detectadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) durante las ferias celebradas el pasado año en la provincia.

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