FACUA denuncia a Trivago: los resultados de sus búsquedas posicionan mejor a los hoteles que más le pagan
La empresa asegura que "compara los precios de numerosas webs", pero en realidad los precios que muestra pueden no coincidir con los que aparecen en las páginas de los establecimientos hoteleros.
FACUA.org
España-12/08/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Trivago ante las autoridades de consumo por publicidad engañosa. La empresa utiliza como reclamo que «compara los precios de numerosas webs» y afirma que realiza las búsquedas en «más de 1,8 millones de hoteles