FACUA denuncia a Vodafone por exigir un consumo mínimo mensual distinto al que indica en su publicidad
La compañía excluye del consumo mínimo el importe de las llamadas internacionales en roaming, las conexiones a Internet mediante GPRS, los mensajes multimedia y los SMS para participar en concursos y descargar imágenes, juegos y melodías.
FACUA.org
España-11/11/2005
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Vodafone ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad y Consumo por exigir un consumo m&ia