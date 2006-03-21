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FACUA denuncia que el tabaco 'light' sigue en el mercado sin usar esta denominación pero sí colores que lo identifican

El Ministerio de Sanidad y Consumo todavía no ha dado respuesta a la denuncia presentada por FACUA en octubre de 2003 contra once marcas con colores light.

FACUA.org
España-21/03/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que las cajetillas de tabaco con colores light siguen en el mercado casi dos años y medio después de que el Real Decreto 1.079/2002, de 18 de octubre, en vigor desde el 1 de octubre de 2003, prohibiese la utiliza

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