FACUA denuncia una tienda online vinculada al ultra David Santos por vulnerar las leyes sobre comercio electrónico y protección de datos
La página no incluye la información exigida obligatoriamente por la normativa para que los usuarios puedan identificar a la empresa responsable de los artículos.
FACUA.org
España-20/02/2026
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la tienda online Fachers, que vende productos con slóganes y simbología de extrema derecha y está vinculada al ultraderechista David Santos y al abogado David Díaz Muñoz, por vulnerar las legislaciones sobre comercio