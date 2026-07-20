FACUA Euskadi denuncia la falta de matronas en el Servicio Vasco de Salud
La asociación insta a Osakidetza a que ponga en marcha las medidas que sean necesarias para reforzar la plantilla.
FACUA.org
Euskadi-20/07/2026
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Imagen: Satse.
FACUA Euskadi se ha dirigido al Servio Vasco de Salud (Osakidetza) para instarle a que tome las medidas que sean necesarias para garantizar que se refuerza el número de matronas disponibles en la sanidad pública vasca.
El sindicato