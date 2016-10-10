Nuestras accionesComparecencia de este lunes 10 de octubre

FACUA expone en la Asamblea de Extremadura sus alegaciones al Proyecto de Ley de Medidas Tributarias

El delegado de la asociación, José Manuel Núñez, traslada al órgano autonómico la valoración de FACUA acerca de las modificaciones que este proyecto supone para la Ley de Consumo y el canon de agua extremeños.

FACUA.org
Extremadura-10/10/2016
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FACUA-Consumidores en Acción, a través de su delegado territorial en Extremadura, ha comparecido en la Asamblea de dicha Comunidad para exponer sus valoraciones al contenido del Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Patrimoniales, Financieras y Administrativas.

Así,

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