FACUA Huelva reclama al Ayuntamiento de Moguer que instale bancos y mejore la accesibilidad de la barriada de San José de Mazagón
La asociación advierte de que la falta de zonas de descanso afecta especialmente a las personas mayores.
FACUA.org
Huelva-24/07/2026
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Ayuntamiento de Moguer.
FACUA Huelva se ha dirigido al Ayuntamiento de Moguer para reclamarle una mejora de la accesibilidad de la barriada San José de Mazagón, así como que evalúe las necesidades de mobiliario urbano e instale bancos en sus principales recorridos peatonales y zonas de uso ve