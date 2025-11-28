FACUA Huelva y CCOO Huelva firman un convenio para reforzar la defensa de los derechos de consumidores y trabajadores
La presidenta de la asociación, Elisabet Tayllafert, ha firmado un convenio con la secretaria general del sindicato en Huelva, Julia Perea, para activar acciones conjuntas basadas en retos comunes.
FACUA.org
Huelva-28/11/2025
De izquierda a derecha, Julia Perea, secretaria general de CCOO Huelva, y Elisabet Tayllafert, presidenta de FACUA Huelva.
CCOO Huelva y FACUA Huelva han firmado un convenio de colaboración con el propósito de impulsar la defensa de los intereses y la mejora de la calidad de vida de trabajadores y consumidores como parte más débil del mercado.
Ambas organizaciones subrayan que este acuerdo se enmarca en un