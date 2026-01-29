Nuestras acciones

FACUA insta al Ayuntamiento de Moguer a arreglar los desperfectos del acerado y las vías de la barriada de San José de Mazagón

La asociación también reclama la reparación de la carretera N-442 dirección Huelva y la A-494 dirección Matalascañas.

FACUA.org
Huelva-29/01/2026

FACUA Huelva se ha dirigido al Ayuntamiento de Moguer para instarle a que realice las reparaciones que sean necesarias para solucionar los desperfectos que presentan el acerado y las vías de la barriada de San José de Mazagón, perteneciente a este municipio onubense.

La asociación ha p

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos