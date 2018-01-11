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FACUA llevará a los tribunales a Iberpistas para reclamar indemnizaciones por el caos en la AP-6

Las víctimas deben recopilar las pruebas necesarias para acreditar que forman parte del colectivo de afectados y documentación que acredite los perjuicios económicos sufridos.

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España-11/01/2018
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FACUA-Consumidores en Acción llevará a los tribunales a Iberpistas por el caos en la AP-6 que provocó que miles de familias estuviesen atrapadas hasta 20 horas en la autopista que conecta Segovia con Madrid.

A través de la acción judicial, FACUA reclamar&

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