FACUA llevará a los tribunales a Iberpistas para reclamar indemnizaciones por el caos en la AP-6
Las víctimas deben recopilar las pruebas necesarias para acreditar que forman parte del colectivo de afectados y documentación que acredite los perjuicios económicos sufridos.
FACUA.org
España-11/01/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: Efe.
FACUA-Consumidores en Acción llevará a los tribunales a Iberpistas por el caos en la AP-6 que provocó que miles de familias estuviesen atrapadas hasta 20 horas en la autopista que conecta Segovia con Madrid.
A través de la acción judicial, FACUA reclamar&