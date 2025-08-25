Nuestras acciones

FACUA Málaga inicia un ciclo formativo 'online' para ayudar a los consumidores a prevenir fraudes en diferentes sectores

Ya está abierto el plazo de inscripción a estas actividades, que son gratuitas, y se podrán realizar en turno de mañana o de tarde desde el 9 de septiembre.

FACUA.org
Málaga-25/08/2025

FACUA Málaga lanza el próximo 9 de septiembre un ciclo de actividades formativas online y gratuitas sobre diferentes sectores comerciales donde los usuarios pueden sufrir fraudes, como la banca, el transporte o los seguros. Los talleres están dirigidos a todos los consumidores y pueden

