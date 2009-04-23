FACUA Málaga lamenta que la significativa bajada de precios de alimentos en origen no se traslade al consumidor
La Asociación ha realizado un estudio sobre el coste de frutas, verduras, carnes y huevos.
FACUA.org
Málaga-23/04/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Málaga-FACUA, presentó este miércoles un estudio sobre los precios de los alimentos en origen y al consumidor, realizado con la colaboración de la empresa Famadesa y Asaja (Asociación agraria de jóv