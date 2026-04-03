Sanidad ordena la retirada y prohíbe comercializar los complementos alimenticios La Pepa Negra comprimidos y Royal Honey
Contienen la sustancia farmacológicamente activa sildenafilo en cantidad suficiente para considerarse medicamentos, sin haber sido evaluados ni autorizados para ello por la Aemps.
FACUA.org
España-03/04/2026
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado de la orden de retirada y prohibición de los complementos alimenticios La Pepa Negra comprimidos y Royal Honey, al detectar que contiene la sustancia farmacológicamente activa